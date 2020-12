Governo, Dpcm Natale: linea durissima.No spostamenti tra comuni il 25-26/12

L'emergenza Coronavirus in Italia continua a far paura. Per questo motivo il governo sta per varare il nuovo Dpcm, quello relativo al Natale con restrizioni ancora maggiori rispetto alle precedenti. Anche le zone gialle verranno rinforzate di provvedimenti rispetto all'attuale decreto. Resta inflessibile il ministro della Salute Roberto Speranza, anche nel confronto con le Regioni: "Ci sono 800 morti al giorno. Senza rigore avremo una recrudescenza dell’epidemia a gennaio, proprio nel momento in cui dovremo iniziare le vaccinazioni contro il virus. Sarebbe un segnale devastante". Il primo pilastro - si legge sul Corriere della Sera - è il coprifuoco "senza deroghe" fino alle 22, anche a Natale e a Capodanno. Il confronto con la Cei è aperto, ma l’orientamento è che la messa delle 24 possa tenersi alle 20. Il secondo pilastro è il divieto di spostamento tra le Regioni, che il ministro degli Affari regionali Boccia spiega con la necessità di «non disperdere i sacrifici fatti in queste settimane anche dagli operatori sanitari». Quindi divieto di mobilità anche per le aree gialle, da prima di Natale (forse il 21) a dopo la Befana. E per il 25, il 26 e l’1 gennaio c’è l’ipotesi di uno stop agli spostamenti anche tra comuni.

Il capitolo spostamenti - prosegue il Corriere - è tra quelli che hanno creato maggiori tensioni nella riunione serale con i capi delegazione. Palazzo Chigi ha deciso di scrivere un decreto ad hoc, che andrà in Gazzetta Ufficiale insieme al Dpcm e servirà a «coprire» dal punto di vista costituzionale la limitazione delle libertà personali. Il decreto dovrà anche allungare la vita del Dpcm, che fin qui è stata di soli 30 giorni. Le Regioni hanno provato a convincere il governo ad aprire i confini, ma per Speranza, che ritiene fondamentale avere «misure rafforzate» quando il Paese intero sarà in zona gialla, lo stop ai movimenti è un punto cardine. Piste e impianti da sci saranno chiusi fino a metà gennaio e gli esercenti saranno ristorati. «Da parte del governo c’è una posizione ferrea», ha dovuto arrendersi Luca Zaia, che aveva proposto con le altre Regioni del Nord di lasciare aperte le piste per ospiti degli hotel e delle seconde case. Mediazione bocciata. E ora il presidente del Veneto chiede che le piste siano chiuse anche negli altri Paesi: "Se ci troviamo con Slovenia, Austria e Francia con le piste aperte, la nostra diplomazia può andare in soffitta".