Governo, Dpcm Natale: sì a fidanzati e conviventi, anche se di altre Regioni

Il governo studia il nuovo Dpcm anti Coronavirus, quello che entrerà in vigore dal prossimo 4 dicembre e che avrà all'interno le linee guida in vista del Natale. Il premier Conte è intenzionato a mantenere la linea della prudenza, senza eccessive riaperture. Gli spostamenti nel periodo delle feste - si legge sul Corriere della Sera - saranno consentiti soltanto tra le regioni che si trovano in fascia gialla. L’andamento della curva epidemiologica fa sperare che le misure attualmente in vigore porteranno tra qualche settimana tutta l’Italia, o almeno la maggior parte, nella fascia di minor rischio. Un’indicazione importante in questo senso arriverà oggi con il nuovo monitoraggio che consente di misurare l’andamento della curva nelle ultime due settimane. Il quadro completo si avrà venerdì, quando il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le ordinanze che stabiliscono in quale fascia deve stare ogni regione.

E' possibile - prosegue il Corriere - che eventuali deroghe in vista del Natale vengano decise proprio per consentire il rientro a casa, anche se tecnicamente non si tratta della propria abitazione. Si sta valutando se inserire nel Dpcm una norma che consenta il "ricongiungimento familiare" anche per chi si trova in fasce rosse o arancioni — sia pur limitandolo a pochissimi casi che riguardano i parenti stretti: genitori e figli, coniugi, partner conviventi anche se non sono residenti o domiciliati in quel luogo. Si tratterebbe di un motivo di urgenza aggiuntivo rispetto a quelli già previsti, ma da applicare soltanto in situazioni particolari, sembra escluso che possa essere concesso per riunire intere famiglie.