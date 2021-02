Vittorio Colao scelto dall'ex premier Conte come guida della task force che ha redatto il piano per la ripartenza del Paese dall’emergenza coronavirus, è stato scelto da Mario Draghi per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Si tratta di una figura fondamentale per la digitalizzazione dell'Italia, tema su cui l'esecutivo di Draghi sembra puntare molto.

Tra i dossier che dovranno essere maneggiati dall'ex manager di Vodafone c'è anche quello, delicatissimo, del 5G.