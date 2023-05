Governo e riforme, presidenzialismo? Da Schlein (e Pd) c’è già un "no" a tutto

Riforme, attesa per l'incontro tra governo e opposizioni: sul tavolo l'ipotesi presidenzialismo

Si apre una settimana decisiva per il confronto con le opposizioni sulle riforme istituzionali. L’appuntamento con i rappresentanti delle forze politiche, conferma una nota di Palazzo Chigi, è fissato per domani, martedì 9 maggio a Montecitorio. A presiedere gli incontri, oltre alla premier Giorgia Meloni, anche i vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Antonio Tajani.

Nelle prossime ore il governo ascolterà le proposte delle opposizioni cercando un punto d’incontro, nella convinzione che tutti debbano partecipare alla scrittura delle regole, ma poi "andrà avanti". Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Tajani. “La ricetta migliore bisogna trovarla insieme, maggioranza e opposizione”, premette, ma “basta con governi non eletti. Le riforme sono parte del nostro programma. Se l’opposizione dice no, andremo avanti, poi ci saranno i referendum e decideranno i cittadini”. Inoltre, ha aggiunto Tajani, "siamo pronti a lavorare in Parlamento per garantire più stabilità in Italia perché questo significa essere più credibili. Vogliamo governi stabili, i governi instabili non fanno il bene dei cittadini".

Tra i temi sul tavolo quello principale sarà la forma di governo, in particolare il presidenzialismo - che è al primo posto nel programma elettorale del centrodestra - ma si dovrebbero affrontare anche altre questioni, a partire dalla legge elettorale dei grandi comuni, con l'eliminazione del ballottaggio. Poi, autonomia differenziata, ripristino delle province e poteri di Roma Capitale.