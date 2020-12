Governo, il Pd scarica Renzi: “Ci lasci stare e parli per Italia Viva”

Governo, Bordo: "Renzi? Pd non apprezza duelli e ultimatum"

“Consiglierei a Matteo Renzi di parlare per Italia Viva, lasciando stare i gruppi del Partito Democratico. I parlamentari del Pd, quando hanno delle cose da dire sul governo o sulle scelte politiche da compiere, come hanno sempre fatto, intervengono direttamente, senza bisogno di intermediari. Per quanto ci riguarda, siamo impegnati a risolvere i problemi del Paese e a sfruttare nel miglior modo possibile l’occasione che la nuova Europa, a cui abbiamo dato un importante contributo, ci offre attraverso le risorse del Recovery Fund". Così il vicecapogruppo Pd alla Camera Michele Bordo.

"Per questo - riprende - crediamo che, specie in questo momento così drammatico, non serva una crisi ma un patto di legislatura che permetta di rilanciare l’iniziativa del governo. Ultimatum, duelli continui e spettacolarizzazioni non sono i metodi che i parlamentari dem apprezzano. Come abbiamo fatto in questi mesi, ottenendo per il Pd anche importanti risultati sul piano elettorale e nell’azione di governo, continueremo a lavorare per rafforzare e dare una prospettiva politica a questa maggioranza rispetto alla quale, per quanto ci riguarda, non ci sono alternative”.

In un'intervista al Corriere della Sera questa mattina Matteo Renzi ha affermato: “Se ancora conosco i gruppi parlamentari Pd le dico che essi condividono la lettera che abbiamo inviato a Conte al 99%. Adesso tocca al gruppo dirigente del Nazareno decidere se fare sul serio o no”.

Governo, Crimi (M5s): "Non abbiamo paura di 'tornare a casa'. Altri vivono di politica"

"Renzi è sempre un pò iperbolico e esagerato. Non c'è alcuna paura da parte nostra di 'andare a casa', lo dico con la franchezza di chi ha sempre detto che questo è il suo ultimo mandato. Noi M5s veniamo dal mondo civile e abbiamo un'attività alla quale tornare. Non viviamo di politica, come chi ha vissuto tutta la sua vita nella politica e di politica. Noi siamo prestati alla politica". Così, a RaiNews24, il capo politico M5s, Vito Crimi.

"Parliamoci direttamente, senza inseguire agenzie e rumors. Intanto posso dire che non ho visto ultimatum e che, complessivamente, rispetto a quelle che sembravano dovere arrivare sul tavolo ho visto che ci sono anche delle richieste di buon senso e condivisibili", ha spiegato ancora Crimi, che è per questo che con Matteo Renzi "troveremo facilmente la quadra". Discorso a parte per i progetti di riforma dei Servizi: "L'operazione di ieri - dice il capo politico M5s - dimostra che sono gestiti bene". "Quando parlo di proposte ragionevoli - spiega ancora - parlo delle riforme istituzionali, di come gestire il Recovery".