Governo, la sfida dei numeri. Ecco quanto valgono Iv e i responsabili

Matteo Renzi si dice pronto a raccogliere la sfida lanciata dal premier e andare alla conta in Aula. Per la sopravvivenza del governo Conte II i numeri, almeno al Senato, 'pendono' a favore del leader di Iv, i cui 18 senatori sono indispensabili per la tenuta dei giallorossi: senza i voti dei renziani, infatti, l'esecutivo non avrebbe la maggioranza a palazzo Madama, fermandosi a quota 142, a fronte dei 139 senatori del centrodestra. Se, dunque, tutta Italia viva (senza perdere 'pezzi') dovesse sfilarsi e togliere il sostegno a Conte, al governo servirebbe un 'drappello' sostanzioso di Responsabili pronti a fare da stampella. Ma il pallottoliere, sempre al Senato e a situazione attuale, offre un risicato ventaglio di possibilita'. Anche lo scenario di una eventuale maggioranza di centrodestra, alla luce dei numeri, ha poche chance di riuscita. Difficile, invece, fare previsioni sui numeri a sostegno di un eventuale governo di unita' nazionale: troppo aleatorie le variabili in campo, legate soprattutto alla figura del possibile presidente del Consiglio e al suo 'mandato' e, quindi, alle scelte che potrebbero (o non potrebbero) compiere alcuni partiti, in primis M5s e Pd.

- I NUMERI DEL GOVERNO CONTE II: La maggioranza giallorossa che sostiene il governo Conte II e' composta da M5s, Pd, Iv, Leu, Autonomie e Maie.

SENATO: la maggioranza a palazzo Madama tocca quota 160, a cui si aggiungono a seconda delle votazioni alcuni senatori ex M5s e altri del gruppo Misto non iscritti ad alcuna componente, nonche' alcuni senatori a vita. Nel dettaglio: M5S 92 senatori; PD 35 senatori; ITALIA VIVA 18 senatori; LEU 5 senatori, AUTONOMIE 6 senatori e MAIE 4 senatori.

CAMERA: a Montecitorio la maggioranza tocca quota 332. Nel dettaglio: M5S 190 deputati (piu' il presidente Fico che pero' non viene conteggiato per i numeri nelle votazioni), PD 92 deputati, ITALIA VIVA 30 deputati, LEU 12 deputati, MAIE 3 deputati, MINORANZE LINGUISTICHE 4 deputati (a questi numeri nelle ultime votazioni si sono aggiunti anche i 4 deputati di CENTRO DEMOCRATICO).

- SE IV LASCIA NON C'E' PIU' MAGGIORANZA: se tutta Italia viva dovesse sfilarsi e ritirare l'appoggio al governo, la maggioranza al Senato non sarebbe piu' autosufficiente: da 160 senatori scenderebbe a 142. Alla Camera, senza i 30 deputati renziani, la maggioranza passerebbe da 332 a 302, quindi anche in questo caso non ci sarebbe la maggioranza assoluta, fissata a quota 316.

- IL 'PESO' DEI RESPONSABILI: al Senato senza i numeri di Renzi, per andare avanti al governo servirebbe il soccorso di un drappello di cosiddetti Responsabili, che vadano a sostituire i 18 senatori di Italia viva. Si guarda ai senatori di Toti, ma anche agli ex M5s. Il pallottoliere, tuttavia, non offre ampi margini di manovra, a meno che non arrivi anche un 'soccorso azzurro' dal partito di Berlusconi o che una parte dei parlamentari di Iv non decida di restare in maggioranza. Ma dove si potrebbe 'pescare'? IDEA-CAMBIAMO conta 3 senatori; PIU' EUROPA-AZIONE 3 senatori; tra i 9 e i 10 i senatori del Misto, tra cui diversi ex M5S, non appartenenti ad alcuna componente. Alla Camera, qualora tutti i 30 deputati di Iv dovessero sfilarsi, ai giallorossi servirebbe un apporto di almeno 14 Responsabili per arrivare alla maggioranza assoluta. Dove 'pescare'? AZIONE-PIU' EUROPA-RADICALi 4 deputati; CENTRO DEMOCRATICO di Tabacci 4 deputati; POPOLO PROTAGONISTA-AP 3 deputati; CAMBIAMO CON TOTI 5 deputati; sono poi 20 i deputati del gruppo Misto (per lo piu' ex M5s) non iscritti ad alcuna componente.

- I NUMERI DEL CENTRODESTRA, POCHE CHANCE PER UN GOVERNO (E SE SI UNISSE RENZI?): se il governo Conte II dovesse cadere, per Matteo Salvini si potrebbe dar vita a un esecutivo di centrodestra che porti il Paese alle elezioni. Ma i numeri in Parlamento non sarebbero sufficienti: a palazzo Madama il centrodestra conta su 139 senatori, quindi mancherebbero almeno 20 senatori per avere una maggioranza solida (22 per la maggioranza assoluta); a Montecitorio il centrodestra puo' contare su 266 deputati, quindi mancherebbero almeno 50 deputati per una maggioranza autosufficiente. Tra gli scenari futuribili si e' avanzata anche l'ipotesi di un sostegno dei renziani a un eventuale esecutivo di centrodestra, ma i 30 deputati di Iv non basterebbero alla Camera a raggiungere la maggioranza assoluta (si fermerebbero a quota 296), piu' fattibile invece al Senato, dove l'asticella arriverebbe a toccare 157 senatori.

- I NUMERI DI UN GOVERNO DI UNITA' NAZIONALE E IL RUOLO DI PD E M5S: e' lo scenario piu' difficile da tradurre in numeri certi gia' ora, in quanto legato a troppe variabili, a partire dal nome dell'eventuale presidente del Consiglio e dal mandato che sarebbe affidato all'esecutivo. Salvini, ad esempio, si e' detto disponibile ad appoggiare un governo di unita' purche' abbia l'obiettivo di portare l'Italia alle urne. Il Pd sostiene che se cade Conte si va al voto. FdI, finora, ha bocciato qualsiasi ipotesi di governo di unita' nazionale. Forza Italia potrebbe non far mancare il suo appoggio. M5s potrebbe spaccarsi: l'ala per cosi' dire 'governista' potrebbe sostenere un governo di unita'. Fatto sta che senza i numeri di Pd e M5s sarebbe alquanto impervio dar vita a un governo di 'larghe intese'.