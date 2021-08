Governo, Lamorgese attacca Salvini. "Emergenza migranti? Lui non la capisce"

Lamorgese attacca Salvini. "Emergenza migranti? Lui non la capisce"

La ministra Luciana Lamorgese non molla la presa sul Matteo Salvini. Dopo la dichiarazione del leader della Lega: "Pensi ai migranti, invece di occuparsi dello ius soli", arriva prontamente la replica della titolare del Viminale. "L’immigrazione - spiega Lamprgese alla Stampa - è un problema complesso. Non c’è nessuna invasione ma i numeri sono in crescita. È facile parlare, poi bisogna fare un bagno di realtà". La ministra lancia una doppia sfida alla Lega, il partito di governo che l’ha messa in discussione. Prima apre a un confronto con il leader del Carroccio («che non ha ben chiare le difficoltà di gestire i flussi migratori»). Poi, senza nemmeno citarlo, sconfessa il “suo” sottosegretario al Viminale, il leghista Nicola Molteni contrario a ogni discussione sullo Ius soli.

"Quello che ha detto Malagò - prosegue Lamorgese alla Stampa - è un tema vero, dobbiamo ricordarcene non solo quando i nostri atleti vincono le medaglie". E ancora: «È importante pensare all’inclusione per questi ragazzi. Loro si sentono già italiani". Lamorgese si augura una «sintesi politica» sul tema dei nuovi italiani. Ma non si sbilancia sulla proposta targata Pd di dare la cittadinanza a Patrick Zaki, lo studente dell’Università di Bologna incarcerato da un anno e mezzo in Egitto. "Dobbiamo essere cauti per cercare di farlo uscire da lì".