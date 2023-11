Governo, "Meloni farà dimettere Crosetto". Intervista-bomba

Per Crosetto ipotesi commissario Ue, "ma la guerra politica-toghe non finirà"

"La guerra tra politica e Magistratura non è mai finita, è in corso da 35 anni. Da quando è scoppiata Tangentopoli". Lo afferma ad Affaritaliani.it Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, commentando le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto contro una parte della Magistratura. "La contesa è tra le forze politiche che vorrebbero aiuti e una pazzesca debolezza della Magistratura incapace di riformarsi. Una contesa infinita che non finirà mai".

"Può darsi che ci sia un rimescolamento governativo. Può darsi che Crosetto salti e arrivi un altro ministro, ma il vizio fisiologico resta e quindi sarà di nuovo scontro. La politica vuole la Magistratura amica e la Magistratura, per incapacità o altro, non è in grado di fare autocritica e proporre una riforma efficace".

Tornando a Crosetto, secondo Cacciari, "pur essendo un esponente molto autorevole all'interno di Fratelli d'Italia, per mettere il silenziatore a questa vicenda e per evitare ripercussioni sul governo, soprattutto in vista delle Europee, Meloni potrebbe chiedere un passo indietro al ministro della Difesa, previo accordo preventivo per un altro ruolo di rilievo". Magari commissario europeo dopo le elezioni del 9 giugno 2024 con la nuova Commissione? "Potrebbe anche essere, ma non dimentichiamoci che i commissari europei devono essere votati anche dagli altri Paesi, però come ipotesi ci sta", conclude.