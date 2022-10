Governo: Giorgetti, Salvini...colpo di scena. Cambia tutto. Ministri, i nomi

Governo, Salvini non ha rinunciato all'ipotesi di tornare alla guida del ministero dell'Interno

La svolta arriva a tarda mattinata quando Matteo Salvini incontra alla Camera i vicesegretari della Lega Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Fontana, il capogruppo Riccardo Molinari ed Edoardo Rixi.

Subito dopo fonti qualificate del Carroccio spiegano che "per la Lega sarebbe motivo di grande soddisfazione e orgoglio occuparsi con un ruolo rilevante anche di Economia e Finanze. Donne e uomini del partito di Matteo Salvini hanno già ricoperto prestigiosi incarichi di governo dimostrando il proprio valore in settori strategici come Interno, Infrastrutture, Sviluppo Economico, Politiche Agricole, Transizione Ecologica, Turismo, Persone con Disabilità o Autonomie. È un onore che in queste ore arrivino nuovi e significativi riconoscimenti che testimoniano la centralità e l’affidabilità della Lega".



E' il segnale che è caduto qualunque tipo di veto di Salvini sul nome di Giorgetti al ministero dell'Economia. Dopo i tanti i no incassati, Giorgia Meloni era alla ricerca di un nome autorevole e quello del ministro uscente dello Sviluppo economico è sicuramente gradito al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ora c'è anche il via libera di Salvini e quindi Giorgetti al Mef - spiegano da FdI - è davvero "vicinissimo".

Fonti della Lega, poi, spiegano ad Affaritaliani.it che Salvini "non ha rinunciato all'idea di tornare al ministero dell'Interno". L'ipotesi B resta quella del prefetto di Roma Matteo Piantedosi, ma il segretario leghista sta ancora lavorando per andare direttamente lui al Viminale. E per questo potrebbe anche rinunciare ad altri dicasteri.



Se la Lega avesse, come sembra, la presidenza della Camera con Riccardo Molinari, e il ministero dell'Economia più, forse, l'Interno con lo stesso leader, si accontenterebbe soltanto di un altro ministero, o Edoardo Rixi alle Infrastrutture e ai Trasporti (ruolo che dovrebbe ricoprire Salvini qualora non tornasse al Viminale) o le Politiche agricole con Gian Marco Centinaio o la Funzione Pubblica con Giulia Bongiorno o gli Affari regionali con Mara Bizzotto.

Intanto in mattinata è tornata a farsi sentire su Facebook la premier in pectore: "Siamo consapevoli del risultato che abbiamo ottenuto e sentiamo la responsabilità di dover affrontare un’importante sfida nella condizione più difficile nella quale l’Italia potesse trovarsi. Pronti a riscrivere le sorti della Nazione con un Governo forte, unito e autorevole", ha scritto sui social Meloni.