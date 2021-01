Governo, Renzi cede la sua poltrona. Boschi va ai Trasporti, via De Micheli

Il governo è sempre più in crisi. Si discute ormai da giorni sui possibili scenari. Italia Viva non molla la presa su Conte, Renzi chiede al premier di dimettersi per poi favorire un suo nuovo mandato, ma a quel punto sarebbe necessario un ripasto di ministri. Una delle possibili novità - si legge sul Corriere della Sera - potrebbe essere il ritorno di Maria Elena Boschi al governo, nel ruolo di ministra dei Trasporti (sono sempre più forti le critiche dem a Paola De Micheli) o al Lavoro, al posto della M5S Nunzia Catalfo. La Boschi è spinta da Matteo Renzi, ma sarebbe gradita anche al premier Giuseppe Conte, con il quale ha un buon rapporto. L’ipotesi che Renzi voglia entrare nell’esecutivo a sentire lui non esiste: "Non farò il ministro", ha detto in tv a "Quarta Repubblica".

Si fa più forte - prosegue il Corriere - l’ipotesi di Ettore Rosato alla Difesa, che potrebbe essere una casella utile anche come trampolino di lancio per Renzi alla Nato. L’altra novità che potrebbe cambiare volto al governo è quella di un sottosegretario al Recovery plan. Materia incandescente, sulla quale Renzi ha chiesto modifiche e che rischia di essere il terreno più minato per il governo. In questo ruolo potrebbe andare Andrea Orlando, vice di Nicola Zingaretti. Lorenzo Guerini, attuale ministro della Difesa, potrebbe essere il prescelto da Conte nel caso il premier decidesse di lasciare la delega ai Servizi segreti.