Governo, Renzi: "Se Conte respinge le nostre proposte, faremo passo indietro"

Renzi sull'incontro con Conte: "Se il premier riterra' di respingere le nostre idee, faremo senza polemiche un passo indietro"

"Se il premier riterrà che su queste cose si possa trovare un buon compromesso, noi ci saremo. Se il premier riterra' di respingere le nostre idee, faremo senza polemiche un passo indietro, magari a beneficio dei cosiddetti responsabili". Cosi' il leader di Iv, Matteo Renzi, in un post su Facebook in merito all'incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle proposte del suo partito per l'economia e le riforme. Post in cui esprime apprezzamento per la decisione di Conte "di voler recarsi poi in Parlamento per proporre in quella sede l'Agenda 2023".



"Dentro o fuori - aggiunge Renzi - non e' una questione di tattica, ma di contenuti. Se sui contenuti siamo d'accordo, si sta dentro. Se sui contenuti siamo lontani, e' giusto che tocchi ad altri. Con una parola: noi facciamo politica, non populismo".



Renzi sottolinea ancora che "qui del resto non si gioca una partita personale, di simpatia o antipatia. Si gioca una partita politica, di contenuti. Ripeto cio' che sto dicendo da giorni, in tutte le sedi, pubbliche e private. L'Italia vive una fase di difficolta' che nei prossimi mesi potrebbe peggiorare. Occorre una svolta. Non chiediamo nomine o sottosegretariati: chiediamo che ascoltino (anche) le nostre idee".