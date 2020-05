Governo, Renzi verso la ricompensa per Bonafede. Quattro poltrone, una a Boschi

Il governo resta impegnato sul fronte della lotta al Coronavirus, ma intanto la mossa di Renzi di votare contro la sfiducia al ministro della giustizia Bonafede, ha portato delle conseguenze. Vale a dire che nell'accordo - secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano - il leader di Italia Viva ha chiesto le presidenze delle commissioni. A giugno si dovrebbero ridiscutere, sia quelle della Camera che quelle al Senato, con i dieci esponenti della Lega (in maggioranza nel precedente esecutivo), che saranno sostituiti. Da verificare il destino dei quindici grillini, forse qualcuno dovrà cedere la poltrona ad esponenti del Pd o di Italia Viva. Matteo Renzi, chiede - secondo quanto risulta al Fatto - Luigi Marattin per la commissione bilancio e Maria Elena Boschi per gli affari costituzionali. In più punta a Raffaella Paita per i trasporti e Lucia Annibali alla giustizia. Il Pd avrà almeno 5 poltrone, anche se l'orientamento è quello di ridiscutere tutto.