Governo: Salvini, 'Draghi? Segnali cambiamento. E i vaccini in Lombardia..."

Governo: Salvini, Draghi ha dato segnali cambiamento

"Siamo qua da tre settimane, ma penso che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, abbia dato notevoli segnali di cambiamento". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando all'ospedale in Fiera a Milano. "Adesso c'e' un piano vaccinale - ha sottolineato Salvini con i giornalisti - che puo' mettere entro giugno in sicurezza l'intera popolazione italiana". Qualche rimpianto per gli errori del passato: "Se ci fossimo occupati meno di primule, mascherine farlocche e banchi a rotelle di Arcuri, se ci si fosse occupati di dotare l'Italia di di farmaci e vaccini necessari", oggi "saremmo piu' avanti con la campagna di vaccinazione, come altri Paesi del mondo".

DL SOSTEGNO: SALVINI, 'ARRIVERA' IN SETTIMANA, MI ASPETTO ALTRO INTERVENTO IMPORTANTE'

Il Decreto Sostegni "arriverà in settimana. Ci sono richieste da categorie dimenticate nei mesi passati. Penso che serviranno altri interventi importanti già da aprile". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo SALVINI, a margine di una visita all'ospedale in Fiera a Milano. "Con la situazione che c'è penso necessari altri interventi importanti. Rispetto a dicembre è cambiato il mondo, con le varianti e la terza ondata"

CORONAVIRUS: SALVINI "ASPETTO SCUSE SU OSPEDALE FIERA MILANO"

"Sono qua perche' su questa struttura vostri colleghi hanno ironizzato, qualche politico ha denunciato e deriso. Oggi 300 persone ricoverate decine e centinaia salvate. Aspetto le scuse di qualcuno che diceva che era una boiata e uno spreco inutile e una presa in giro per i lombardi". Lo ha detto Matteo SALVINI, leader della Lega, a margine della visita all'Ospedale del Policlinico in Fiera a Milano. Alle domande sulle inefficienze della societa' appaltante Aria della Regione Lombardia ha risposto: "Ringrazio il personale sanitario della Regione Lombardia, perche' si va verso milione di cittadini vaccinati. Uno dei piu' grandi punti vaccinali D'Italia e' l'ospedale in fiera con obiettivo di 2mila vaccinazioni al giorno. Da settimana prossima record italiano in Lombardia con 50mila vaccinazioni al giorno. Sperano che arrivino i vaccini. Da lunedi' record vaccinati quotidiani in lombardia".

Vaccino Covid: Salvini, in Lombardia da lunedi' 50mila al giorno

"Ringrazio il personale sanitario della Regione Lombardia, perche' si va verso il milione di cittadini vaccinati. Dalla settimana prossima avremo il record italiano in Lombardia con 50mila vaccinazioni al giorno". Cosi' il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, oggi arrivando all'ospedale in Fiera a Milano, ha risposto alle domande dei giornalisti sulle critiche espresse dal consulente della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, relativamente ai ritardi e alle inefficienze della centrale appaltante Aria nell'acquisto delle dosi. "Speriamo che arrivino i vaccini", ha proseguito Salvini, ricordando poi che l'ospedale in Fiera e' "uno dei piu' grandi punti vaccinali d'Italia con l'obiettivo di 2mila vaccinazioni al giorno". Quindi da lunedi' in Lombardia "avremo il record di vaccinati quotidiani", ha assicurato.