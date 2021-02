Governo, Salvini e Di Maio ministri. Draghi si prende anche l'interim Economia

Il governo Draghi prende sempre di più forma. Dopo il secondo giro di consultazioni si è capito che la volontà di tutti i partiti è far parte del nuovo esecutivo, unica eccezione per Fratelli d'Italia, che però potrebbe decidere di astenersi. Via libera quindi all'era Draghi. Dopo aver discusso sui temi, però, ora la questione da risolvere è la squadra dei ministri, e qui le cose - si legge sul Corriere della Sera - sono meno chiare perchè Draghi continua a giocare a carte coperte. "Nessuno ha ancora ricevuto una sola telefonata, si sa solo che Salvini e Di Maio — dice un ex ministro del Pd — vorrebbero entrare al governo ma non si sa cosa ne pensi Draghi". L’ingresso dei leader è condizionato non solo dalla disponibilità o meno di Zingaretti ma anche dalla possibile presenza, per alcuni ingombrante, di Salvini. Al momento fra le poche certezze ci sono Marta Cartabia (Giustizia), e Daniele Franco (Economia).

Su quest’ultimo ministero - prosegue il Corriere - restano in piedi almeno due ipotesi: uno spacchettamento utile a dedicare una fetta di competenze alla riforma fiscale che dovrà essere adottata, oppure l’interim di Draghi e due viceministri d’area. In questo quadro sembrano in ascesa le quotazioni di Ernesto Maria Ruffini. E c’è anche chi sostiene che non sia tramontata la conferma di Roberto Gualtieri.In sintonia con il Quirinale, Draghi sceglierà il ministero dell’Interno, della Difesa, della Giustizia e degli Esteri. Al Viminale nel segno della continuità potrebbe essere riconfermata Luciana Lamorgese. Per la Farnesina, oltre a Luigi Di Maio in caso di soluzione politica, corrono Elisabetta Belloni, segretario generale del ministero degli Esteri, e Marta Dassù.