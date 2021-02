Governo, Salvini vuole Difesa o Agricoltura. Zingaretti punta al Viminale

Il governo Draghi prende sempre di più forma. Ormai sono chiari i perimetri, sarà un esecutivo di larghe intese, tutti dentro tranne Fratelli d'Italia, e sarà di stampo tecnico-politico. L'ex presidente della Bce dopo un secondo rapido giro di consultazioni, già nella giornata di venerdì potrebbe sciogliere la riserva , salire al Colle e dire il suo sì definitivo a Mattarella. Da lì in poi scatterebbe la fase della formazione del consiglio dei ministri. Per ora - si legge su Repubblica - gli unici sicuri del posto sono: Daniele Franco per l’Economia e Marta Cartabia per la Giustizia. Il resto è un puzzle ancora tutto da comporre. Il Movimento è epicentro di un pesante braccio di ferro. Luigi Di Maio punta agli Esteri, pare aver avuto la meglio su Giuseppe Conte, ma deve sopportare un problema: Matteo Salvini continua a sostenere in giro che se entra il grillino, allora lui pretenderà di fare lo stesso. Di più: ambirebbe alla Difesa o all’Agricoltura. Nel Carroccio, in realtà, svetta in queste ore Giancarlo Giorgetti, che è in rapporti stretti con Draghi e che potrebbe rivestire il ruolo di responsabile dello Sviluppo economico o delle Infrastrutture. Circola pure l’ipotesi di Erika Stefani, che punterebbe agli Affari regionali.

Anche Nicola Zingaretti - prosegue Repubblica - è seriamente tentato di chiedere l’ingresso in squadra, consapevole però che la scelta non è del tutto nelle sue mani. Peggio: se dovesse decidere di diventare ministro, aiuterebbe paradossalmente la battaglia di Salvini per guidare un dicastero. Impossibile o quasi sostenere questo scenario, per il Pd, che è già alle prese con i suoi problemi interni. In pole, ci sono innanzitutto i capi corrente: Andrea Orlando, Dario Franceschini e Lorenzo Guerini. Se poi al Nazareno venisse sfilato il ministero dell’Economia, come sembra probabile, allora potrebbe partire la richiesta del ministero dello Sviluppo economico o dell’Interno. nche i centristi provano a ottenere uno spazio, con Carlo Calenda o Benedetto Della Vedova.