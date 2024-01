"Governo sotto attacco, ma falliranno". FdI, l'ira di Arianna Meloni

"Tirano fuori parenti, antenati, la qualunque. Ma non ce la faranno"

"E' un periodo difficile questo, siamo molto attaccati, pensano di farci saltare il sistema nervoso, tirano fuori parenti, antenati, la qualunque. Ma non ce la faranno, perche' chi ha fatto un percorso come il nostro, non guidato da un interesse personale, va avanti. Non abbiamo scheletri nell'armadio". Lo dichiara Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile della segreteria politica FdI, intervenendo al congresso fiorentino di FdI al teatro del Maggio musicale fiorentino. "E' una fase difficile - sottolinea Arianna Meloni - facciamo molte rinunce. Non posso piu' uscire di casa con mia sorella, ma siamo concentrati e vogliamo fare bene. Non stiamo facendo questo percorso da soli ma con il sostegno di una grande comunita'".

FdI: Arianna Meloni, Italia riscopra il senso di comunita' - "In questi anni si sono persi tanti valori, abbiamo perso la nostra identita' e davvero tante cose, questa e' la prima cosa che dobbiamo ritrovare: la nostra comunita', basta con 70 milioni di individualita', bisogna riscoprire il nostro senso di comunita' e di appartenenza. Con questo spirito approcciamo il nostro lavoro come Governo". Lo dichiara Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile della segreteria politica FdI, intervenendo al congresso fiorentino di FdI al teatro del Maggio musicale fiorentino.

Migranti: Arianna Meloni, in Ue oggi Italia seguita come esempio - "Ora l'Italia e' seguita come un esempio, ci seguono e ci imitano. In Ue siamo riusciti a portare avanti molte delle nostre idee sui flussi migratori che prima erano solo sulle nostre spalle". Lo dichiara Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile della segreteria politica FdI, intervenendo al congresso fiorentino di FdI al teatro del Maggio musicale fiorentino. "Siamo riusciti - sottolinea Meloni - a cambiare molte cose. C'e' ancora tanto da fare, commetteremo degli errori, non siamo infallibili, ma quando accadra' o ci sentiremo di non aver fatto abbastanza ciascuno di noi ricordera' che siamo al Governo in buona fede, quello che stiamo facendo e' perche' ci crediamo. Vogliamo rimanere con i piedi per terra e lavorare al meglio delle nostre possibilita'".