Governo: Tajani, dal centrodestra nessun soccorso a Conte

"Il centrodestra e' unito. Ma una cosa e' certa: non faremo da stampella a nessuno, non ci saranno soccorsi azzurri, azzurrini e di altra tinta, ne' potremmo mai sostenere governi con forze di sinistra". Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, lo dice in un'intervista al Mattino "Poi decidera' il capo dello Stato. Se si dovesse andare al voto, noi siamo pronti. E lavoreremo sempre insieme a tutto il centrodestra", assicura. "Gli italiani stanno assistendo a questo scontro nella maggioranza mentre il Paese sta attraversando una drammatica crisi sanitaria in cui e' necessario programmare le risorse europee del Recovery fund e porre in atto tutte le procedure per evitare la terza fase dell'epidemia. Qui la gente si ammala e muore, le imprese chiudono, l'economia ristagna e loro parlano di poltrone. E non si rendono conto che rischiamo di perdere le risorse di Bruxelles".

Sul recovery, dopo il vertice di ieri sera, "vedo che si continua a perdere tempo. Del resto, stanno venendo a galla tutti i limiti di un governo frutto di un compromesso di potere, di scissioni, di accordi fra forze politiche che si sono sempre combattute, con Conte che prima guidava un governo con la Lega e oggi e' alleato di Pd e M5s contro la Lega. Sono preoccupato perche' questa situazione danneggia l'Italia. Se nel governo stanno sempre a litigare, quando lavorano?". Per l'esponente azzurro un governo istituzionale, infine, non sarebbe "la soluzione migliore".