Governo, trenta miliardi solo di indennizzi. Nuovo scostamento, quando e come

Con il Documento di Economia e Finanza (DEF), tra la metà di aprile e la fine del mese, il governo varerà il nuovo scostamento di bilancio. Su questo ormai non ci sono dubbi. Secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti qualificate della maggioranza di governo, l'ammontare del nuovo extra-deficit dovrebbe essere di 30 miliardi di euro, più o meno in linea con i 32 miliardi dell'ultimo scostamento.

Quanto al nuovo decreto Covid, l'ipotesi è quella che venga licenziato dal Consiglio dei ministri entro la metà del mese di maggio. Ma questa volta ci sarebbe una sostanziale novità rispetto al passato. I 30 miliardi di euro, salvo colpi di scena, verranno utilizzati totalmente per gli indennizzi a favore delle categorie maggiormente colpite dalle restrizioni per arginare la pandemia da Covid-19.



Il precedente decreto, ad esempio, prevedeva solo 11 miliardi di indennizzi/ristori a fronte di 32 complessivi, vista la necessità di rifinanziare la cassa integrazione e visti anche i necessari interventi per implementare il piano vaccinazioni. Questa volta, invece, l'intera somma del nuovo scostamento di bilancio andrà per gli aiuti alle categorie più penalizzate, ovvero operatori del settore turistico (hotel, agenzie di viaggio e non solo), operatori della ristorazione (bar, ristoranti, pizzeria e non solo), operatori del settore fieristico, piscine, palestre, cinema, teatri, musei e altro ancora.

Il pressing da parte soprattutto della Lega è fortissimo per destinare l'intera somma agli indennizzi in modo tale che questa volta siano "significativi, veri e consistenti". E anche la linea del rigore che allontana le riaperture (clicca qui), deludendo così Matteo Salvini, dà al Carroccio una sorta di credito da spendere proprio sul prossimo scostamento di bilancio e sul nuovo decreto Covid.