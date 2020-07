"Governo, troppe criticità aperte". Su Affaritaliani la 'bomba' dei renziani

"Mi sembra che rischiamo di confondere la demagogia con la politica. La situazione economica del Paese non lo consente proprio". Con queste parole il coordinatore nazionale di Italia Viva Ettore Rosato risponde alla domanda di Affaritaliani.it se, a suo avviso, sui dossier caldi di Autostrade/concessioni e Mes, alla fine, i 5 Stelle cambieranno atteggiamento o terranno una linea dura.



E alla domanda se il governo Conte rischi la crisi oppure andrà avanti fino al 2023, Rosato risponde: "Il governo rischia nel momento in cui non fa le cose o le fa male. Mi sembra - sottolinea l'esponente dei renziani - che ci siano un po' troppe criticità aperte a cui dobbiamo dare risposte rapide nell'interesse degli italiani".