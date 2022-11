Governo, ok da Cdm alla Nadef: subito 5-6 mld per bollette, 21 mld nel 2023

Governo, dal Cdm ok alla Nadef: tesoretto complessivo di 9,5 miliardi

Via libera da parte del Consiglio dei ministri alla Nadef (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza) e alla Relazione sull'aggiustamento di bilancio da trasmettere al Parlamento. Secondo quanto scrive l'Ansa, il deficit programmatico per quest'anno è fissato al 5,6% del Pil, a fronte di una stima tendenziale al 5,1%. Per il prossimo anno il deficit programmatico scende al 4,5%, per poi attestarsi al 3,7% nel 2024 e al 3% nel 2025. L’entita della manovra netta 2023, quindi, viene stimata pari a circa 21 miliardi e sarà destinata interamente al contrasto del caro energia.

Quanto all'estrazione del gas dall'Adriatico ci sarà un emendamento sulle trivelle al dl Aiuti ter per aumentare, appunto, l'estrazione di gas nazionale.

Poi a lavoro sul dl bollette quater, che arriverà subito dopo il via libera delle Camere alla Relazione che verrà definita e votata oggi a Palazzo Chigi. La roadmap del governo è questa, mentre si quantificano le risorse da mettere nel prossimo decreto per fronteggiare l'aumento delle bollette e il caro vita.

Nella Nadef, rivelano fonti di governo all'Adnkronos, vengono messe nero su bianco "5-6 miliardi", consentendo di "estendere fino a fine anno le misure messe in campo dal governo Draghi, a partire dal credito d'imposta da prorogare".

Dunque un tesoretto più contenuto rispetto ai 7-10 mld indicati dal ministro Antonio Tajani, per consentire al governo di muovere un passo alla volta. Il dl quater - su cui già si lavora a pancia a terra - arriverà sul tavolo del governo subito dopo il via libera del Parlamento alla Relazione sull'aggiustamento di bilancio, un disco verde che richiede i due terzi dei voti e che consente tecnicamente di poter utilizzare i margini messi a disposizione dalla Nadef.