Governo, Zingaretti: "No a condotte irresponsabili. Ma Conte faccia presto"

"Abbiamo molte cose da fare per gli italiani. Bisogna fare presto". Lo scrive Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico, su Facebook. "Il Pd vuole superare le conflittualita' all'interno della maggioranza e un clima di incertezza che puo' arrecare danni all'azione di governo e alle condizioni di vita del Paese - sottolinea il segretario dem - Alla luce del sole, da mesi, sollecitiamo una ripartenza della nostra coalizione che deve saper affrontare la ricostruzione dell'Italia. Un'iniziativa per rilanciare, distante da posizioni che invece rischiano di essere liquidatorie o solo distruttive. La crisi in un momento di emergenza verrebbe vissuta come un gioco di potere, lontano dagli interessi dell'Italia", conclude Zingaretti.