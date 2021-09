Green pass esteso e obbligo vaccinale? Ricorda la rana bollita di Chomsky

Ieri sera, dopo aver appreso che il governo stava estendendo il green pass anche ai genitori che vanno a prendere i loro figli a scuola mi sono chiesto con un Tweet che differenza c’è tra questo green pass che verrà lentamente esteso a tutti e l’obbligo vaccinale. Di fatto nessuna. Lo scopo del controllo sociale sulla popolazione è garantito allo stesso modo, però un giovane amico mi ha fatto riflettere su questa frase di Chomsky. Pazienza se Chomsky nel frattempo si è bevuto il cervello ma l'analogia con la rana calza a pennello …

“Immaginate un pentolone pieno d’acqua fredda nel quale nuota tranquillamente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola, l’acqua si riscalda pian piano. Presto diventa tiepida. La rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale. Adesso l’acqua è calda. Un po’ più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po’, tuttavia non si spaventa. L’acqua adesso è davvero troppo calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana finisce – semplicemente – morta bollita. *Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell’acqua a 50° avrebbe dato un forte colpo di zampa, sarebbe balzata subito fuori dal pentolone*.”

Dal libro _Media e Potere_ di Noam Chomsky