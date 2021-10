Green Pass, il giudizio della Storia sulla prova di forza di Mario Draghi

Abbiamo annoiato, forse disgustato, addirittura gli eremiti, stanchi di quasi tre anni di discorsi sempre sul virus, ripetitivi e con toni di crescente intensità. Lo ha detto, chiaramente, Padre Ernesto Monteleone, eremita intervistato da Maurizio Caverzan de La Verità.

Vive a 700 m, ai margini dell’Aspromonte, ha radio e TV, per sapere come vanno le cose qui, in basso. Su qualsiasi stazione e canale, sempre la stessa musica. E ora, con l'avvicinarsi del giorno in cui potrebbe esplodere la bomba a orologeria predisposta dal governo, tocchiamo con mano, anche l'eremita a vedere le immagini di manifestazioni no green pass (per tanti no-nazi pass), a Roma, Milano, Parigi , degenerare in violenza per i soliti gruppi che ritengono di risolvere i problemi con i vecchi e sempre attuali modi del menar le mani.

Padre Ernesto ribenedirà il giorno in cui ha lasciatole pianure di lacrime e sangue e noi non possiamo non ripensare a quando si poteva prevedere che la persecuzione vaccinale, ci avrebbe portato in un vicolo cieco, fino a degenerare in una guerra civile, particolarmente incivile (vedi Persecuzione vaccinale e guerra incivile). L'impostazione politica dell'azione del nostro governo, dettata da Speranza (Pandemia, occasione per un'egemonia culturale della sinistra) e la drammaticità del non sapere come affrontare un'infezione dilagante e mortale, hanno caratterizzato la prima fase.