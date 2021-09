Green Pass, Lamorgese: "Asse No Vax-estremisti. Salvini fa danni al governo"

"Il Green pass e' fondamentale per supportare la ripartenza in sicurezza delle imprese e del Paese" e "la linea del governo e' netta per estenderne quanto piu' possibile l'utilizzo e completare il piano vaccinale": lo ha affermato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in un'intervista al Corriere della Sera. Per la titolare del Viminale "e' evidente che l'innalzamento del livello delle proteste puo' favorire forti tensioni per l'ordine pubblico e atti ostili anche da parte di singoli, non direttamente riconducibili a gruppi organizzati".

Per Lamorgese "in alcune occasioni ci sono stati evidenti tentativi, non riusciti, di alimentare una degenerazione violenta della protesta" anche "se al momento non risultano contatti strutturati" della "composita e variegata" galassia No vax con frange estremiste. "Certo, ha aggiunto, "in alcune occasioni c'e' stata una sporadica partecipazione di appartenenti all'estrema sinistra o all'area anarchica nonche', soprattutto a Roma, alla destra radicale".

Per quanto riguarda le posizioni espresse da Salvini, Lamorgese risponde: "Con una coalizione così ampia, i ministri sono costretti a grandi sforzi per individuare un punto di equilibrio tra posizioni talvolta distanti su molti temi sensibili, non solo l’immigrazione. Certo, quando gli attacchi partono da chi sostiene il governo, diventando martellanti e personali, finiscono per danneggiare l’immagine dell’amministrazione e dell’intero esecutivo, in un momento molto delicato per il Paese nel quale occorrerebbe più coesione".