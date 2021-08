Green Pass, sondaggio: ok dal 71,8% degli italiani

Sul Green Pass più di sette italiani su dieci sta con il presidente del Consiglio Mario Draghi e con la linea del ministro della Salute Roberto Speranza. È il risultato principale del sondaggio-lampo realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210, all'indomani della decisione del Consiglio dei ministri sulle nuove regole per contenere la diffusione della pandemia da Covid-19.Il 71,8% del campione dichiara di approvare il Decreto-Covid Green Pass varato dal CdM. Contro questa decisione del governo il 28,2%.



Si tratta sicuramente di una netta vittoria della linea portata avanti dal premier, dal ministro Speranza, dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle e da Forza Italia. Il dato, sicuramente, non piacerà alla Lega che, con tutti diversi tra loro (dalle critiche soft del ministro Giancarlo Giorgetti agli attacchi pesantissimi del senatore Armando Siri), ha presentato ben 900 emendamenti in Parlamento per cercare di modificare il provvedimento. Sconfitta anche per Fratelli d'Italia, nettamente contrario al Green Pass.