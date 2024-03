Gruber, Giannini e Floris: in Abruzzo perde anche la sinistra mediatica

Abruzzo, sconfitta anche la sinistra mediatica

Dalle elezioni regionali in Abruzzo escono sconfitti anche quei giornalisti ‘de sinistra, o comunque non di destra, che non vedono di buon occhio il governo di centrodestra di Giorgia Meloni.

Personaggi come Massimo Giannini, Lilli Gruber e Giovanni Floris, protagonisti del piccolo schermo, stavolta non possono ritenersi soddisfatti.

Dai loro pulpiti privilegiati ogni settimana bombardano la maggioranza di governo e dopo la vittoria del Centrosinistra in Sardegna sognavano il colpaccio anche in Abruzzo. Ma così non è stato.

Loro, che scambiano i propri desiderata con analisi politiche, hanno perso.

Che cosa dirà ora l’onnipresente Giannini? L’ex direttore de La Stampa che partecipa praticamente a tutte le trasmissioni televisive più importanti: da Fazio a Di martedì, fino a Otto e Mezzo.

E Lilli Gruber che da La7 “processa” il governo tutte le sere? E Floris? Che ogni martedì manda in loop video di esponenti della destra che si contraddicono, che cosa dirà?

Per ora si ridimensiona l'auspicio di vedere nascere il cosiddetto "Campo largo", esperimento politico con poche ambizioni che in Abruzzo ha mostrato tutti i suoi limiti.

Elly Schlein, Giuseppe Conte, Carlo Calenda, Matteo Renzi, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli ed Emma Bonino: davvero una bella compagnia, ma che difficilmente sarà competitiva. La sinistra mediatica se ne faccia una ragione.