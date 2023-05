Guardia di Finanza: intesa in Cdm su De Gennaro, ma la nomina slitta

Guardia di Finanza: intesa su Andrea De Gennaro nuovo comandante

C'è l'accordo sul capo della Guardia di Finanza. Secondo quanto apprende L’Ansa, è stato comunicato in Consiglio dei ministri l'accordo per la nomina del comandante in seconda Andrea De Gennaro. La formalizzazione dovrebbe però avvenire al prossimo Cdm perché a questa riunione è assente il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, impegnato con il G7 in Giappone.

La nomina arriva con non poco ritardo. Un po’ singolare considerato il ruolo cruciale che svolge il comandante delle fiamme gialle. Lo stallo è stato determinato dal braccio di ferro interno alla maggioranza, in particolare tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

E in tutto questo Giuseppe Zafarana, predecessore di De Gennaro, ha incassato il via libera dall'assemblea Eni, per il ruolo di presidente, dopo la nomina del governo di un mese fa.

La candidatura di De Gennaro è stata caldeggiata dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, braccio destro di Giorgia Meloni. Andrea De Gennaro è fratello di Gianni, capo della Polizia quando Mantovano era sottosegretario all'Interno.