Guerra in Ucraina, ritorna l'asse Conte-Salvini: M5S-Lega contro Pd-Fi-Iv-FdI

Guerra Russia Ucraina torna l'asse Conte-Salvini, Letta: "C'e' bisogno di unita' come non mai sul governo"

"Dobbiamo sostenere la resistenza Ucraina e mi spiace che in queste ore ci siano forze di governo che cominciano a mollare il colpo, magari sulla scia di qualche sondaggio negativo". Lo ha detto il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova, alla Camera, nel corso della presentazione del libro di Gianni Vernetti 'Dissidenti'. "Non vorrei che qualcuno cominci a pensare di smettere di sostenere proprio adesso la resistenza Ucraina e che, tutto sommato, Putin può pure prendersela", ha concluso Della Vedova.



Anche Forza Italia critica i dubbi di Lega e M5S sul sostegno militare all'Ucraina. "Salvini e Conte frenano sulle armi? Sia il M5s e la Lega hanno votato la risoluzione che impegna il governo a sostenere economicamente e militarmente, oltre che con aiuti umanitari, il governo di Kiev. Giorgia Meloni ha dimostrato di essere un'opposizione responsabile, capace di mettere l'interesse del Paese davanti agli interessi di parte. La responsabilita' e la coerenza non possono essere un optional, soprattutto dinanzi a una guerra. Mi auguro che non vengano abbandonati per prendere qualche punto in piu' nei sondaggi", afferma la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna ospite di 'Oggi e' un altro giorno', su Rai 1.

Conte conferma la sua linea pacifista. "Dopo due mesi un primo ministro deve andare in Parlamento a spiegare ai cittadini quali sono le posizioni che sta portando sui tavoli internazionali: quando andrà a Washington, Draghi cercherà di ascoltare Biden o anche di persuaderlo sulle sue posizioni?", chiede il leader M5S Giuseppe Conte, ospite di Tgcom24. Anche da Salvini dubbi sulle armi a Kiev. "L'Italia lanci una grande iniziativa europea per la Pace, continuare a mandare armi e' una 'risposta debole' come affermato dal Segretario di Stato della Santa Sede, cardinal Parolin", scrive su Twitter il leader leghista.



APPELLO DI LETTA ALL'UNITA' DELLA MAGGIORANZA - "C'e' bisogno di unita' come non mai sul governo, se non siamo unti in questa fase... credo che Draghi abbia detto le cose giuste a Strasburgo. L'Italia sia il Paese che spinge di piu' per la pace c'e' bisogno di maggioranza unta e coesa". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta a margine di un evento a Roma.

