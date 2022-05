Guerra Ucraina, De Benedetti: "L'Europa smetta di seguire Biden"

Draghi va da Biden ma De Benedetti avvisa: "Europa e Usa hanno interessi diversi"

Mario Draghi si appresta a essere ricevuto da Joe Biden alla Casa Bianca, ulteriore segnale del rinnovato atlantismo dell'Italia che ha avuto nuovo impulso dall'arrivo di SuperMario e dalla guerra in Ucraina. Ma ci sono voci che sollevano qualche dubbio e propongono una prospettiva diversa. Per esempio Carlo De Benedetti, che parlando in un'intervista al Corriere della Sera muove diverse critiche a Stati Uniti e Nato, o quantomeno sostiene che l'Europa dovrebbe mantenere una linea diversa.

"Io parto da due pietre miliari. La prima: non giustifico Putin; lo detesto. Putin è un criminale e un ladro, che con altri trenta ladri ha rubato la Russia ai russi. La seconda: sono e sarò eternamente grato agli angloamericani per averci liberati dal nazifascismo. Ma oggi noi europei non abbiamo alcun interesse a fare la guerra a Putin" dice De Benedetti al Corriere della Sera. E prosegue: "Gli interessi degli Stati Uniti d’America e el Regno Unito da una parte, e dell’Europa e in particolare dell’Italia dall’altra, divergono assolutamente. Se Biden vuol fare la guerra alla Russia tramite l’Ucraina, è affar suo. Noi non possiamo e non dobbiamo seguirlo".

De Benedetti: "La Nato appartiene a un altro mondo, basta seguire Biden"

Rincara poi la dose: "Biden ha fatto approvare al Congresso un pacchetto di aiuti da 33 miliardi di dollari, di cui 20 in armi: una cifra enorme, per un Paese come l’Ucraina. Questo significa che gli Stati Uniti si preparano a una guerra lunga, anche di un anno. Per noi sarebbe un disastro". De Benedetti pone dubbi anche sul senso della Nato: "La Nato è sorta in un contesto completamente diverso: non esisteva l’Unione Europea; non era sulla scena la Cina. Dobbiamo essere grati alla Nato per il ruolo svolto durante la Guerra fredda; ma ora non ha più senso. La Corea del Sud chiede di entrare nella Nato: ma cosa c’entra con l’Alleanza atlantica?"

De Benedetti dice al Corriere di immaginare una soluzione in cui "l’Ucraina perderebbe i territori russofoni e russofili, e avrebbe in cambio la garanzia americana e britannica di pace e prosperità". Cazzullo sottolinea che così Putin potrebbe sentirsi giustificato dal fare altre conquiste. "E cosa può fare Putin?" risponde De Benedetti. "Lei crede veramente che possa ricostituire l’impero sovietico? La Russia ha 140 milioni di abitanti e un Pil — tolte le risorse energetiche — inferiore a quello della Spagna. Pensavamo avesse almeno l’esercito; che ha dato prova di un’inefficienza spaventosa. Un amico che lavora al Pentagono mi ha raccontato che Putin, dopo aver perso 600 carri armati in due giorni, ha cominciatoadare ordini direttamente ai comandanti sul terreno: è saltata la catena di comando. Disorganizzazione assoluta. La Russia è ridotta a sparare missili; ma le guerre non si vincono con i missili, si vedere con la morale. Noi, ad esempio, non abbiamo gli stessi interessi dei Paesi baltici: loro temono i russi; noi la fame e l’immigrazione".

