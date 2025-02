Ucraina, Prodi attacca Meloni: "Ora prende tempo, poi si schiererà con Trump"

Ucraina, Prodi torna ad attaccare Meloni. Ma ne ha anche per il "campo largo"...

Il nuovo asse Trump-Putin sta mettendo in imbarazzo tutti i leader mondiali, la situazione più imbarazzante riguarda l'Europa. Dopo le parole durissime del presidente americano nei confronti di Zelensky, definito "un dittatore", tutti gli equilibri sono stati stravolti e ora per il leader europei è tempo di "riposizionarsi".

L'Ue è finita sotto attacco da parte di Trump e chi fino a ieri sosteneva apertamente l'Ucraina ora non si espone, tra questi anche la premier Meloni. Per svelare la (possibile) strategia della leader di FdI, interviene Romano Prodi: "Meloni - dice il professore a Piazza Pulita su La7 - sarà l'ultima a prendere una decisione, ma sarà favorevole a Trump, è attratta, ha le stesse radici culturali, ma ha bisogno che passi tempo, dalle cose diverse che ha già detto".

L’ex premier attacca anche il leader del Movimento 5 Stelle: "Conte rovescia la storia, le sue sono parole incomprensibili, il problema non è che abbia vinto la Russia, utilizza il rincaro del gas per sostenere una tesi che non può essere sostenuta". Infine, un pensiero per le imminenti elezioni tedesche: la Germania "non sarà governata dai post nazisti, lo scontento è un fatto generale, ma non si esce dai problemi tornando indietro, si esce riorganizzando lo Stato".

Sulle parole di Conte interviene anche il leader di Azione: "Quello che ha detto Conte - tuona Carlo Calenda a Il Corriere della Sera - è di una gravità inaudita. Sostenere che Trump quando mente sull’Ucraina e insulta Zelensky dice la verità, vuol dire tradire l’Europa e tradire l’Italia. Trump e Putin vogliono stringere l’Europa in una tenaglia. Puntano a predare le materie prime ucraine, distruggere ogni protezione dalle fake news sui nostri social, imporci di comprare il gas americano.Quindi in questa fase avere due supporter di Putin e Trump come Conte e Salvini è un problema per la destra, ma è una questione decisiva per la sinistra".