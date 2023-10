Hamas, pericolo attentati in Italia. Meloni: "Rischio di emulazione"

Israele, Meloni alla sinagoga di Roma: "Difenderemo i cittadini ebrei da ogni forma di antisemitismo"

"Bisogna intensificare la protezione dei cittadini di religione ebraica anche sul nostro territorio perché il rischio di emulazione degli atti criminali da parte di Hamas potrebbe arrivare anche da noi. Quindi sono qui a dire che difenderemo questi cittadini, da ogni forma di antisemitismo". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni dopo la visita alla sinagoga, a Roma.

Di pari passo, nel suo intervento la presidente ha ribadito che la posizione dell'Italia è nettamente schierata per assicurare il diritto alla difesa di Israele: "Difendere il diritto all'esistenza e alla difesa di Israele significa difendere questi giovani, questi bambini, queste donne" vittime degli atti di Hamas.

Sul fronte dei due cittadini italiani con doppia cittadinanza che risultano al momento dispersi la premier ha dichiarato: "Non abbiamo ancora novità. Stiamo seguendo da vicino, insieme al nostro ministero degli Esteri, i nostri diplomatici e la nostra Intelligence. Sono tutti allertati per loro e per i diversi doppi cittadini che attualmente si trovano in Israele. Ovviamente intendiamo dare massimo sostegno a ogni nostro cittadino".