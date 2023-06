I capigruppo di Fdi e Lega: "Il governo non rischia. FI andrà avanti"

FdI e Lega: "Il governo non corre alcun rischio. Avanti per onorare Berlusconi"

"No, non c'è alcuna ragione perché ciò accada. Anzi, tutti noi abbiamo una grande eredità politica, quella di Silvio Berlusconi, di mantenere il Centrodestra unito. Era il suo impegno politico ed è il modo migliore per onorare la sua memoria. Continuare con la coesione rafforzata oggi dalla sua eredità politica". Con queste parole il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia Lucio Malan risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il governo sia a rischio dopo la morte di Berlusconi.

Teme che Forza Italia rischi di scomparire e di dividersi? "No, non c'è ragione per avere questo timore. E' certamente un passaggio difficile, soprattutto dal punto di vista umano, per tutti e soprattutto per loro. Ma sono certo che i dirigenti di Forza Italia troveranno l'assetto migliore per andare avanti. Berlusconi è stato il fondatore del partito e lo spirito di unità nel nome delle sue opere e del suo impegno politico farà da collante", conclude Malan.





Romeo (Lega): "Nessun rischio per il governo con la morte di Berlusconi"





Il governo è a rischio con la morte di Silvio Berlusconi? "Assolutamente no", risponde ad Affaritaliani.it il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo. "Il modo migliore per onorare Berlusconi è proprio quello di restare uniti e il Centrodestra dimostrerà la maturità necessaria che serve per governare bene questo Paese come stiamo facendo".

"La forza del Centrodestra è proprio quella di essere unito nelle diversità. C'è un'anima moderata e liberale che è quella di Forza Italia e che che deve mantenersi, un'anima autonomista e federalista che siamo noi e poi l'anima patriota incarnata da Fratelli d'Italia e da Giorgia Meloni. Tre anime che devono tutte mantenersi e restare vive, solo così il Centrodestra avrà la forza di andare avanti. Ci sono sensibilità diverse su certi temi ma sono una ricchezza. E siamo certi che Forza Italia manterrà la sua forza e che la coalizione andrà avanti. Abbiamo bisogno di tutte le anime della coalizione", spiega Romeo.

Si parla di campagna acquisti, anche della Lega, tra i parlamentari di Forza Italia... "Fake news. Siamo interessati a rispettare le singole identità e autonomie dei partiti del Centrodestra. Il mio augurio sincero è che Forza Italia al più presto si organizzi, come sta già facendo, e che tutte le componenti della maggioranza mantengano il loro assetto che è fondamentale per continuare a governare".

Ora è Tajani il leader di Forza Italia? "Bisogna chiederlo ai rappresentanti di Forza Italia, non entro nel merito. Saranno loro a decidere. A questa domanda non posso rispondere. Ci sono coordinatori regionali la cui nomina è stata ratificata l'altro ieri, spetterà a loro e ai vertici di Forza Italia organizzare le loro gerarchie per garantire stabilità", conclude Romeo.