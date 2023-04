Il Che Guevara di Posillipo su Rai 3: Damilano spinge per l'alleanza M5s-Pd

Roberto Fico ospite di Marco Damilano alla trasmissione di Rai 3 "Il Cavallo e la Torre"

Ieri sera a Il Cavallo e la Torre, la striscia informativa condotta su Rai Tre da Marco Damilano, c’era Roberto Fico in gran spolvero. L’ex presidente della Camera si presentava nella veste che preferisce e cioè quella dell’uomo di sinistra che ha votato per Rifondazione e che flirta ancora con Fausto Bertinotti. Si tratta naturalmente solo di parvenza, uno dei tanti specchietti per le allodole che il Movimento Cinque Stelle ha da sempre utilizzato per irretire gli elettori.

Perché il partito-non partito di Grillo e Conte è animato da un solo motto e corroborato da un solo vessillo con scritto su: “Franza o Spagna basta che se magna”. Solo così si può capire come sia stato possibile che Roberto Fico abbia fatto il Presidente della Camera nel governo di destra, il giallo – verde, pur professandosi sulla carta di sinistra, anzi “comunista”. Sarebbe stato più coerente dimettersi ma la cadrega è la cadrega.

Il Cavallo e la Torre - Roberto Fico e Marco Damilano

La gente ha assistito con i Cinque Stelle ad una continua girandola di contraddizioni dovute ad un unico fatto: con loro non è possibile nessuna linea politica che non sia quella appunto di acchiappare tutto il potere possibile, fregandosene di qualsiasi ideologia. Si chiama appunto populismo e ha sempre presa sugli allocchi e gli ignoranti. E veniamo alla comparsata del Che Guevara di Posillipo.

Fico, che poi è pure uno dei meno peggio, era – come abbiamo detto - da Damilano in veste di “uomo di sinistra” ruolo ora particolarmente facile dato che il destra – centro governa. Dunque scontata l’impallinatura della Meloni su tutto: dal PNRR, ai migranti, e soprattutto sul reddito di cittadinanza il “voto di scambio” con cui il Movimento si è salvato al Sud e che la Meloni ha sterilizzato.