Il Conclave segreto dei responsabili. Polverini e Romani, vertice notturno

Per Giulio Andreotti era un’ombra. Per tutti gli altri resta un mito. I “responsabili”, quelli pronti al salto della quaglia pur di salvare la poltrona, in questo momento vorrebbero essere come il potente Franco Evangelisti. A cui bastava alzare la cornetta per sentirsi chiedere dall’interlocutore: “A Fra’, che te serve?”. La posta in gioco – neppure a dirlo – sono le garanzie, immediate o future, nel caso saranno chiamati a stabilizzare la legislatura ma pure all’opposto, laddove dovessero essere determinanti per la fine del Conte II.

Ma ci sarà poi un Conte Ter oppure un altro governo con un’altra maggioranza, come ha detto ieri Matteo Renzi? "Tra oggi e domani dovrebbe esserci un incontro di questa pattuglia che vuole mettersi sul mercato per alzare il prezzo", spiega uno dei responsabili "in sonno", nascosto nel proprio gruppo di appartenenza, che nei giorni scorsi è stato contattato in vista del convivio che si svolgerà "certamente fuori dai Palazzi".

Quanti saranno a riunirsi non è noto, anche se pare certo chi sia ad organizzare l'iniziativa: Renata Polverini alla Camera e Paolo Romani al Senato sono indaffaratissimi. Avevano sperato che Mara Carfagna s'intestasse un'iniziativa di rottura con Forza Italia. Ma poi si è convinta che i tempi non erano maturi e ha smesso di scalpitare pensando in prospettiva. La Sua".