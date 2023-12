Il decreto Milleproroghe approda in pre-Cdm: nessun rinvio del Superbonus

Governo: bozza dl Milleproroghe in pre-Cdm, 23 articoli

E' approdato sul tavolo del pre-Consiglio dei ministri la bozza del dl Milleproroghe, in vista della riunione del Consiglio dei ministri programmata per domani pomeriggio, 28 dicembre, alle ore 15,30. Il provvedimento, secondo la bozza visionata dall'AGI, e' composto di 23 articoli. Al momento non c'e' alcun riferimento al tema del superbonus, per il quale non e' escluso che possa esserci un decreto ad hoc, con Forza Italia che auspica un'apertura del Mef sul dossier. Per quanto riguarda il Milleproroghe c’è la proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni, in materie di competenza del ministero dell'Interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in materia economica e finanziaria, in materia di salute, di istruzione e merito, universita' e ricerca, di cultura. Ed ancora: la proroga di termini in materie di competenza del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del ministero delle imprese e del made in Italy, del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in materie di competenza del ministero della difesa, del ministero della giustizia, del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, in materia di sport (All'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo recante "attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023, ovvero per i rapporti di lavoro sportivo stipulati entro la stessa data. Le disposizioni di cui al secondo periodo sono prorogate al 29 febbraio 2024 se le societa' sportive datrici di lavoro risultano in regola con il pagamento degli obblighi fiscali contributivi e previdenziali").

Infine prevista la proroga dell'attivita' della cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la proroga di termini in materia di editoria, per il risanamento delle baraccopoli di Messina, del fondo complementare al Pnrr riservato alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, la proroga di termini in materia previdenziale, in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza.

Superbonus: Albano (mef), "Possibile decreto ad hoc contestuale a milleproroghe"

'Una delle opzioni che si sta esaminando è quella del Sal. Vedremo domani in Consiglio dei ministri. Ma ci sono diverse opzioni sul Superbonus. Sono tutte situazioni aperte. Adesso il ministro Giorgetti farà la sua valutazione entro il Cdm di domani. Già stasera, nel Preconsiglio dei ministri, potrebbero esserci delle proposte. Da quello che mi risulta, dovrebbe esserci un decreto ad hoc, contestuale al Milleproproghe. Ma anche in questo caso gli uffici stanno vagliando qual è la soluzione migliore''. Lo ha detto ad Adnkronos la sottosegretaria all'Economia Lucia Albano intercettata alla Camera.