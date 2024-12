"Il favoloso mondo di Ameloni", la campagna anti Giorgia del Pd a colpi di meme

Scontro Schlein-Meloni, i dem passano alla campagna social per sbugiardare il governo

Il Pd va all'attacco del governo e questa volta sceglie di utilizzare gli stessi strumenti tanti criticati alla destra, anche i dem insomma si danno alla propaganda pop a colpi di meme. Così la segretaria del Pd Elly Schlein prova a far perdere consenso alla sua competitor, la premier Giorgia Meloni. Eccola allora la nuova campagna di comunicazione dei dem, quella sul "favoloso mondo di Ameloni". Il gioco di parole rimanda direttamente - riporta Il Corriere della Sera - al fortunato film Il favoloso mondo di Amélie e alla sua stralunata protagonista, l’attrice Audrey Tautou, riprodotta nei meme al fianco di Giorgia Meloni, con il gioco classico del piace non piace.

E quindi a Giorgia, secondo la campagna di meme lanciata dal Pd, piace: sperperare in Albania, reprimere, fare condoni, portare gli antiabortisti nei consultori. E a Giorgia non piace: la sanità pubblica, salvare i lavoratori dallo sfruttamento, tagliare le accise. E Schlein traduce: si inventa un mondo tutto suo, inesistente, dove tutto va bene. E ancora - prosegue Il Corriere - un meme d’apertura: "Giorgia se sta a fa’ un film". E uno di chiusura, più in stile già visto: "Giorgia sveglia! Il prezzo del biglietto lo stanno pagando gli italiani!". Non è difficile attendersi una replica a colpi di meme da parte di FdI. La battaglia continua, ormai è chiaro la sfida per leadership è a due: Elly Schlein contro Giorgia Meloni.