Il miracolo di Giorgia Meloni: riesce a sfasciare l’unità sindacale

La Meloni rompe l’unità sindacale

Giorgia Meloni, è riuscita anche in un altro piccolo miracolo e cioè rompere l’unità sindacale tra CGIL e CISL. Qualche giorno fa ha infatti incontrato i sindacati e al termine il segretario della CISL Luigi Sbarra ha dichiarato: “È stato un incontro importante, che premia gli sforzi di due mesi di mobilitazione in cui abbiamo chiesto di riallacciare il filo del dialogo sociale”.

E poi ancora: “Oggi l’interlocuzione riparte. Il Governo ci ha comunicato che incardinerà nelle prossime ore un percorso di dialogo con tavoli tematici su pensioni, politica dei redditi, salute e sicurezza, sanità, occupazione, di accelerazione degli investimenti. Come sollecitato da mesi dalla Cisl circa le necessità di costruire un Patto anti-inflazione, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha inoltre annunciato di voler istituire presso Palazzo Chigi un Osservatorio partecipato da sindacati e imprese per monitorare l’andamento del caro vita, calmierare prezzi e tariffe, contrastare la speculazione, salvaguardare e migliorare i salari. Sarà fondamentale dare a questo nuovo soggetto un ruolo attivo, verso una nuova politica dei redditi che preveda anche un tempestivo rinnovo deicontratti pubblici e privati. Questo è il momento di un confronto serrato e responsabile, intransigente nel merito e lontano da ogni forma di populismo”.

Invece Maurizio Landini resta sulle barricate anti-governative dopo un’iniziale finto flirt con la Meloni che fu addirittura invitata al XIX Congresso della CGIL. Il furbo Maurizio pensava di essersela comprata con qualche bicchiere di Lambrusco e una piadina ma non aveva capito bene come stavano le cose e proprio il Primo Maggio ha ricevuto una sonora grugnata dal Primo Ministro che lo ha costretto ad un umiliante incontro nel week end sacro alla Triplice ed in particolare alla CGIL. Ma cosa c’è dietro al riavvicinamento tra CISL e governo?