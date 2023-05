Il Papa a Saxa Rubra rafforza la Meloni: intesa perfetta governo-Santa Sede

Papa Francesco, dopo le nuove nomine si reca in Rai. L'ad Sergio: "Evento storico"

È la prima volta che un Pontefice si reca alla Rai e precisamente presso la sede di produzione di Saxa Rubra, a Roma Nord. L’evento è stato tenuto nascosto fino all’ultimo e così ieri, improvvisamente, i dipendenti dell’Ente televisivo si sono visti materializzare Papa Francesco, oltretutto appena il giorno prima dato indisposto secondo quanto comunicato dal Segretario di Stato Pietro Parolin.

Il Papa non si è recato per benedire la struttura dopo le recenti tensioni dovute al suo rinnovamento ai vertici ma per registrare una intervista che sarà trasmessa domenica prossima e cioè il 4 giugno. L’evento era già programmato per marzo scorso ma fu dovuto rimandare a causa della malattia del Pontefice. L’intervista è contenuta nel programma della Cei, “A Sua immagine”, condotto da Lorena Bianchetti.

I vertici di viale Mazzini hanno dichiarato:

"La presenza di papa Francesco negli studi della Rai è un evento storico per l'azienda e un momento di grande intensità e significato. Il Santo Padre ha la capacità di toccare il cuore di tutti noi, credenti e non credenti, con la sua straordinaria empatia e la forza del suo messaggio e di valori universali come la pace, la carità, l'inclusione. Ricorderemo con vera emozione questo momento". Così il presidente Marinella Soldi e il nuovo l’amministratore delegato Roberto Sergio. Non sfugge che questa visita sia giunta proprio dopo il rinnovamento dei vertici Rai, con la fuoriuscita del vecchio ad Carlo Fuortes, da tempo in rotta con il governo, e la nomina del nuovo, appunto Sergio e del direttore generale Giampaolo Rossi, mentre ancora resiste –scalciando- la Soldi.