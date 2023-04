Valditara prepara il piano sulla violenza contro i professori e il Pd mugugna

Aggressioni ai professori, il Governo sarà parte civile nei processi: il piano di Valditara

Parliamo spesso di un concetto che sta diventando purtroppo sempre più attuale, quello di “Mondo alla rovescia” che si è saldamento installato nella nostra società e la minaccia nei fondamenti. Intendiamoci, si tratta di un fenomeno mondiale ma da noi, come spesso accade per le innovazioni peggiori, ha avuto un successo clamoroso perché in queste classifiche al contrario l’Italia è spesso al primo posto.

Il Mondo alla rovescia prospera su un completo rovesciamento di quello che viene chiamato senso comune. Se un cittadino riprende le ladre sulla metro la colpa è del cittadino, se ad uno gli occupano la casa la colpa è del proprietario, se un amministratore ruba i soldi ai condomini la colpa è di chi si è fatto truffare e così via. Questo mina profondamente la fiducia nelle Istituzioni. Il fenomeno è noto e comincia finalmente ad essere studiato dai sociologi ma la radice comune è l’accettazione culturale di minoranze violente e intolleranti che cercano di ribaltare il gioco democratico imponendo i loro valori minoritari.

Un altro esempio eclatante è la violenza sui professori e insegnanti che ormai non fa quasi più notizia. Professori vessati, aggrediti verbalmente e fisicamente, picchiati, presi in giro, sputati, fatti segno di colpi di pistola, bullizzati e chi più ne ha più ne metta.