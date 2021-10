Inchiesta lobby nera, Fidanza diffida La7: "La 2° puntata non va trasmessa"

"Lobby nera", gli avvocati di Carlo Fidenza (FDI) diffidano La7 dal mettere in onda la seconda puntata dell'inchiesta di Fanpage

"Abbiamo diffidato La7 - spiega l'avvocato Enrico Giarda all'Adnkronos - perché il girato è stato acquisito dalla procura di Milano, è quindi coperto da segreto istruttorio e non può essere mandato in onda".

L'europarlamentare di Fratelli d'Italia è indagato per riciclaggio e finanziamento illecito ai partiti dopo la messa in onda della prima puntata dell'inchiesta video realizzata da Fanpage e trasmessa anche da Piazzapulita.

"Non è una diffida fatta per fare show, ma in diritto: il girato del giornalista di Fanpage è stato acquisito, è entrato nel fascicolo ed è sottoposto a segreto istruttorio. L'articolo 114 del codice di procedura penale ne vieta la pubblicazione, non è divulgabile con il mezzo della stampa", aggiunge l'avvocato Giarda.

"La nostra iniziativa non significa che vi sia qualcosa da nascondere ma solo che intendiamo riportare la vicenda nell'alveo esclusivo della Procura di Milano che è il nostro unico interlocutore", spiega ancora il legale.