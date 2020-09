Inps, Conte: "Manca ancora Cig,Tridico lavori anche notte. Stipendio adeguato"

Inps: Conte: Tridico? Emolumenti in linea o inferiori ad altri

"All'esito dell'informativa assunta e dei riferimenti che mi sono stati riportati che il presidente dell'Inps, all'atto dell'insedimanto, prendeva emolumenti molto inferiori rispetto" al precedente presidente. Lo ha detto il premier Giuspeppe Conte rispondendo ad una domanda sul caso Tridico. "Vi e' stato un riassetto dei vertici, che ha riguardato Inps e Inail e sono stati insediati dei Cda". Quindi, "sulla base di provvedimenti legislativi e regolamentari e' stato necessario adeguare gli emolumenti". Il che ha portato ad un "adeguamento stipendiale", ha aggiunto . Ed ha notato: "ancora oggi" se guardate le tabelle comparative il presidente dell'Inps "prende emolumenti in linea o anche inferiori" rispetto a istituzioni "paragonabili".

"Il tema non è questo - ha sottolienato Conte - il tema è che ci sono cittadini che ancora aspettano la cassa integrazione in deroga. In questo momento quindi, il presidente Inps, i lavoratiri e tutti coloro che hanno un ruolo, io per primo, dobbiamo lavorare giorno e notte" per far sì che tutti percepiscano la Cig nei tempi previsti e senza ritardi". Il fatto che dei lavoratori non abbiano ancora percepito la cassa integrazione "è un problema per chi non ha mezzi di sostentamento. Non ha senso dire che milioni l'han presa" se "c'è ancora un piccolo numero che non lo ha percepito, perché si tratta di famiglie", ha rimarcato il premier ringraziando le aziende che hanno deciso di anticipare ai propri dipendenti la Cig.