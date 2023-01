Intercettazioni, Nordio: "Non si toccheranno quelle su mafia e terrorismo"

Il ministro Carlo Nordio tocca temi caldi: le intercettazioni, l'emergenza suicidi nelle carceri e le misure contro i crimini di guerra

"Non sarà mai abbastanza ribadito che non vi saranno riforme che toccheranno le intercettazioni su mafia e terrorismo". Così, in aula al Senato, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nella sua Relazione sull'amministrazione della giustizia.

"C'è una profonda differenza tra le intercettazioni che mirano alla ricerca di una prova e quelle che si vuole siano una prova, e quando si dice che i mafiosi non parlano per telefono - ha spiegato - si allude al fatto che nessun mafioso abbia, ritengo, manifestato al telefono la volontà di delinquere o espresso parole che costituiscano prova di un delitto in atto o programmato. Quello cui servono le intercettazioni sono i movimenti delle persone sospettate di mafia, terrorismo e altri reati gravissimi. Quello che serve è la capacità di comprendere quali sono i rapporti occulti che legano queste persone ad altre".

"Anche quelle preventive sono indispensabili. Altra cosa sono le intercettazioni che riguardano persone che non sono indagate né imputate e che attraverso un meccanismo perverso e costosissimo di diffusione pilotata finiscono sui giornali", ha concluso il ministro.

Replicando agli interventi dei senatori in aula, Nordio ha poi puntualizzato: "Andremo avanti fino in fondo, non vacilleremo e non esiteremo, la rivoluzione copernicana su questa forma di abuso delle intercettazioni che fa finire sui giornali conversazioni di persone estranee alle indagini, magari selezionate e manipolate, è un punto fermo del nostro programma".

Guerra in Ucraina, Nordio: "Lavoriamo alla creazione di un codice dei crimini di guerra"

"Collaboriamo a livello internazionale alla creazione di un codice dei crimini di guerra anche per la gestione di quelli commessi in Ucraina, dove non c'è alcun dubbio su chi sia l'aggressore e chi l'aggredito, sono stati commessi reati infami contro la popolazione", ha detto il ministro. "È stata istituita una commissione con il compito di elaborare un progetto di codice dei crimini internazionali ad hoc, con valenza simbolica e non", ha spiegato Nordio, parlando di "un intervento normativo indifferibile per assicurare il perseguimento anche nella giurisdizione italiana dei crimini contro l'umanità e di guerra e realizzare la complementarietà con lo statuto della Corte penale internazionale".

Emergenza suicidi nelle carceri, Nordio: "Interverremo"

Sull'emergenza suicidi nelle carceri, il ministro ritiene che l'aumento "impressionante" delle morti "è un intollerabile fardello di dolore". Il governo, ha dichiarato ancora Nordio, intende intervenire con misure ad hoc sui luoghi di esecuzione della pena e per garantire ai detenuti la tutela della salute. "Trovo irrazionale che lo Stato spenda centinaia di milioni all'anno per intercettazioni inutili, quando non troviamo i soldi per pagare il supporto psicologico ai carcerati", ha concluso.