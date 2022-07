Ipf, scouting Di Maio: arriva Carelli (ex 5s), "benvenuto, serve sua maturità"

Italia per il futuro, l'ex 5 Stelle Emilio Carelli entra nel nuovo gruppo di Luigi Di Maio

"Bentornato Emilio! Riprendiamo insieme quel percorso iniziato già nel 2018, dando spazio alle idee e alla concretezza. Insieme per il Futuro è una comunità aperta, che mette al primo posto il bene del Paese. Oggi più che mai serve serietà e maturità per affrontare questa fase emergenziale. E il tuo contributo sarà fondamentale". Lo afferma Luigi Di Maio dopo l'annuncio di Emilio Carelli di aderire a IPF.

Italia per il futuro, Carelli: con Luigi Di Maio il mio è un ritorno a casa

"Con Luigi il mio e' stato un ritorno a casa". Lo dice all'Agi Emilio Carelli, che da oggi ha aderito ufficialmente alla nuova formazione politica, Insieme per il futuro, di Luigi Di Maio. Laurea in Lettere moderne presso l'Universita' Cattolica di Milano, lunga carriera giornalistica in Fininvest, gia' direttore responsabile del neonato Sky Tg24, Carelli racconta cosi' la sua scelta: "L'intuizione l'ho avuta nel momento in cui c'e' stata la conferenza stampa di Luigi".

C'era "sintonia di intenti e proposte, poi con lui ho parlato, ci siamo visti, abbiamo discusso di vari temi e ci siamo trovati d'accordo", come "nei primi mesi" del M5s (nel quale Carelli ha militato per poi lasciare un anno fa). Con Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e fondatore di Coraggio Italia "ci ho parlato personalmente", dice Carelli che e' rimasto nel gruppo Misto della Camera e non si e' iscritto alla componente di C.I. Brugnaro "e' stato un eccellente compagno di viaggio e penso che avra' successo con il suo progetto", ma appunto, con Di Maio, "e' un ritorno a casa", una scelta meditata ma fatta con "serenita'".