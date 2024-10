Israele-Iran, Meloni convoca riunione leader G7. "Stabilizzare confine con piena applicazione risoluzione 1701"

Mo: Meloni convoca riunione leader G7 per il pomeriggio

La premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, ha convocato per questo pomeriggio una riunione del G7 a livello dei leader per discutere delle tensioni in Medio Oriente. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio in apertura del Consiglio dei ministri. L'Italia, ha detto Meloni ai ministri, "continuerà a impegnarsi per una soluzione diplomatica, anche in qualità di presidente di turno del G7". L'obiettivo "è la stabilizzazione del confine israelo-libanese attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701", ha proseguito.

Mo: Meloni, 'profonda preoccupazione, appello a responsabilità di tutti attori regionali'

"Alla luce dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, ho ieri convocato d'urgenza un vertice a Palazzo Chigi per discutere la situazione e valutare le misure necessarie. Alla riunione hanno partecipato il Vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento da remoto, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il Sottosegretario Alfredo Mantovano, autorità delegata per i servizi di sicurezza, i vertici dei servizi segreti, il consigliere diplomatico del presidente del Consiglio e, in collegamento, l'ambasciatore d'Italia in Israele, Luca Ferrari". Così la premier Giorgia Meloni, in apertura del Consiglio dei ministri. "Nel condannare l'attacco iraniano a Israele, abbiamo condiviso la profonda preoccupazione per gli sviluppi in corso e lanciato un appello alla responsabilità di tutti gli attori regionali, chiedendo di evitare ulteriori escalation", ha proseguito la presidente del Consiglio.