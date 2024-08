Ius Scholae, Tajani accelera ma Salvini frena. Piantedosi apre: "Discussione senza ideologie"

Ius Scholae, Salvini: "Non è una priorità"

Mentre il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani accelera sullo Ius Scholae: "I sondaggi dicono che gli italiani sono a favore. Detto ciò, c'è tempo. Prima ne voglio parlare con i gruppi di FI. E sarebbe un'iniziativa dei nostri parlamentari, non del governo", ha detto in un'intervista a Repubblica, Lega e Fratelli d'Italia frenano. "Non è una priorità, non è nell'agenda di governo. Legge che funziona non si cambia", ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini durante il punto stampa al Meeting di Rimini.

Ius Scholae, Piantedosi: "Discussioni senza ideologie"

Il ministro Piantedosi apre sul tema. "Credo però - ha detto al Meeting - che questa discussione vada fatta scevra da condizionamenti ideologici. Bisogna partire da un dato: la nostra legislazione è quella che consente il maggior numero di concessioni in tutta Europa. Siamo il Paese al primo posto per concessioni in termini assoluti di cittadinanze. In alcuni casi arriviamo quasi al doppio di Paesi come Germania e Francia. Non abbiamo quindi un quadro di chiusura totale".

Ius Scholae, Speranzon: "Entreremo nel merito quando e qualora ci sarà una proposta di legge"

"Noi non abbiamo un approccio dogmatico né preconcetto sulla legge sulla cittadinanza, ma entreremo nel merito quando e qualora ci sarà una proposta di legge scritta, per valutarla nel dettaglio", ha detto all'Ansa il vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia al Senato, Raffaele Speranzon. "Non replico ad Antonio Tajani che (nell'intervista a Repubblica sullo ius scholae) ha fatto un ragionamento condivisibile rispetto alla società italiana che cambia. Ma non essendo stata prevista nel contratto di governo e nelle proposte fatte agli elettori, un'eventuale riforma della cittadinanza non si può discutere alla cieca".

Ius Scholae, Patuanelli: "La proposta può costruire una maggioranza in Parlamento"

Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, contatto dal nostro quotidiano ha detto: "Lo Ius Scholae è la proposta attorno alla quale si può costruire una maggioranza in Parlamento ed è da sempre ritenuta dal M5S la soluzione più sensata per garantire i diritti di cittadinanza alle seconde generazioni degli immigrati. È logico quindi che da parte nostra si debba dialogare con tutte le forze politiche che su questo tema così delicato e importante hanno posizioni comuni, compresa Forza Italia". "Personalmente ritengo che si dovrebbe fare di più, parlando in modo scevro da ideologie anche di Ius Soli. Ma sono consapevole che su questa proposta è difficile, se non impossibile, trovare una maggioranza. È quindi giustissimo concentrarsi su una proposta seria e concreta di Ius Scholae, come ha detto il presidente Conte qualche giorno fa nella sua lettera al Corriere della Sera".