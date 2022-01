Iv, Renzi: "Io presidente Senato e Casellati al Colle? A Letta ho detto di no"

Iv, Renzi: "Rischio di una nuova pericolosa alleanza: giallo-verde-nera"

Matteo Renzi torna sull'elezione del presidente della Repubblica e svela alcuni retroscena inediti legati alle trattative tra i partiti per arrivare ad un accordo. "L'elezione di Mattarella - spiega Renzi al Corriere della Sera - è la sconfitta di alcuni partiti non della politica. Penso a Salvini che nel 2015 diceva "Mattarella non è il mio presidente" e che adesso si intesta la rielezione. O al M5s che voleva l'impeachment ed ora esulta come fosse allo stadio. Quando ho capito che facevano nomi a caso ho detto meglio il Mattarella bis che soluzioni di cui ci saremmo pentiti per i prossimi sette anni".

"Ho lavorato - prosegue Renzi al Corriere - per fermare la coalizione giallo-verde-nera che si stava formando. Salvini e Conte si sono spalleggiati. Stavano cercando l'accordo anche con Meloni per eleggere Belloni o Frattini e costruire una maggioranza insieme. Letta? Enrico ha capito che non avrei mai votato Casellati per avere in cambio la presidenza del Senato. Quando Letta ha capito che non avrei accettato lo scambio abbiamo cominciato a lavorare meglio insieme. Sui temi di fondo siamo sempre dalla stessa parte".

