L'economista Hanke dà ragione a Salvini: "Le sanzioni a Mosca non funzionano"

“Le sanzioni sono roba da perdenti. Non funzionano”. Chi lo dice, Matteo Salvini? No: si tratta di Steve Hanke, stimato economista della Johns Hopkins University che, pur precisando di parlare a titolo personale (come sono tenuti a fare tutti coloro che hanno un ruolo pubblico e un profilo social) fa i conti in tasca a Putin: “A fine luglio, Mosca ha incassato 97 miliardi di dollari dalle vendite di petrolio e gas, guadagnando 5,4 miliardi di dollari in più rispetto alla media dello scorso anno. Le sanzioni non hanno mai funzionato e non funzioneranno mai”.

Una presa di posizione nettissima, destinata a influenzare anche il dibattito sul ruolo dell’Italia, fin da febbraio in prima linea nel sostegno all’Ucraina, ma anche fortemente esposta in campo energetico nel rapporto con la Russia.

Sanctions are for losers. They don’t work. Through July, Moscow has totaled $97B from oil and gas sales, earning $5.4B more per month than last year's monthly average. Sanctions HAVE NEVER and WILL NEVER WORK. https://t.co/4rhiD78WJ2