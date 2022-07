L'Italia non può permettersi altre crisi: "Tenetevi Draghi, whatever it takes"

Mercoledì 20 luglio è il D-day: "Italiani, andate avanti con Draghi”

L'ennesima crisi di Governo non sorprende i media internazionali: “Era inevitabile che la rara stabilità portata da Mario Draghi alla politica italiana non dovesse durare”, scrive il Financial Times. Eppure, i tanti ammiratori che “Supermario” vanta nelle redazioni estere si chiedono come mai nemmeno lui sia riuscito a mettere tutti d'accordo, superando l'endemica instabilità dei nostri governi. Bloomberg dipinge uno scenario catastrofico in caso di conferma delle dimissioni del Premier: “Il Paese entrerebbe nel caos, mentre l'Europa si sta preparando alla recessione, gli italiani sono alle prese con un'inflazione galoppante e i legislatori devono approvare riforme per sbloccare 200 miliardi di euro in aiuti dall'Unione Europea”.

“E' il peggior momento per una crisi politica”

Euronews sottolinea invece come il Premier dimissionario sia andato avanti nella sua missione di emancipare l'Italia dalla sua dipendenza energetica nei confronti della Russia. Ricordando come il viaggio in Algeria sia stato ridotto da due giorni a uno solo, proprio a causa del caos politico, Euronews sottolinea i tentativi messi in atto da Sergio Mattarella per convincere Draghi a cambiare idea evitando così le elezioni “in un momento di tumulti internazionali e tensione economica”. In un autentico coro di voci, la maggior parte delle testate sottolinea come questo sia “il peggior momento possibile” per una crisi di governo e ognuno lo fa dal proprio punto di vista. Secondo il già citato Financial Times, “l'Italia ha ancora bisogno di Draghi”, soprattutto nella tempesta perfetta determinata da più fattori: “La crisi del costo della vita, la guerra in Ucraina e il pacchetto di misure 'anti-frammentazione' in arrivo dalla Bce”. Nel raccontare l'ennesima fase di incertezza italiana, la prestigiosa testata britannica indica come priorità “l'approvazione della prossima finanziaria e una spunta da impartire alle riforme necessarie per sbloccare la prossima tranche del Recovery Fund, che per l'Italia prevede 200 miliardi di euro”.

“Il quadro politico europeo e la paura della crisi italiana”