L'Italia una Repubblica fondata su lavoro e salute, la proposta di Colturazione arriva in Parlamento

L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e sulla... salute. Trasformare il Titolo V della Costituzione in materia sanitaria. La proposta di Colturazione arriva in Parlamento

Il Parlamento ha la possibilità di trasformare il Titolo V della Costituzione in materia sanitaria: si tratta della proposta di revisione costituzionale promossa dal movimento Colturazione (nato sottoforma di manifesto culturale su iniziativa del fondatore Angelo Lucarella). La proposta è già stata assegnata alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati dopo il deposito del testo avvenuto in agosto.

La proposta di riforma (petizione ex art. 50 della Costituzione) prevede di modificare il Titolo V cambiato nel 2001 introducendo, al contempo, all’art. 1 il concetto di Salute come fondamento essenziale della Repubblica Italiana insieme al Lavoro.

Un progetto senz’altro futuristico, ma al tempo stesso pragmatico quello che Colturazione vuole portare avanti e i cui primi firmatari sono l’Avv. Angelo Lucarella (ideatore del movimento, già Vice Presidente della Commissione Giustizia del Ministero dello Sviluppo Economico, Esperto giurista rispondente per l’Italia del World Justice Project - Commissione Europea, Docente universitario) nonché il Prof. Francesco Schittulli (senologo-chirurgo-oncologo, già Direttore Scientifico Istituto Tumori di Bari), i quali dichiarano: “Da anni gli italiani continuano a dolersi dell’offerta sanitaria che, a oggi, rappresenta l’ottanta percento circa del bilancio di ogni regione. La grave problematica della differenza di trattamento sanitario tra Nord e Sud (vedasi dati Agenas 2023) è il primo motivo che ci ha spinti ad assumere una iniziativa non tanto simbolica, quanto concreta. La revisione costituzionale dei poteri tra Stato centrale e Regioni fa parte del progetto a cui si unisce un elemento che muterebbe tutte le politiche pubbliche e le scelte normative a monte: abbinare, all’interno dei principi fondamentali della Costituzione stessa, Salute e Lavoro. Quest’ultimo percorso, in particolare, sarebbe un passo da gigante per la nostra democrazia (tralasciando i maldestri cambiamenti della nostra Carta fondamentale avvenuti nel tempo). Si tratta di una iniziativa che vuole ridare dignità sanitaria alla persona”.