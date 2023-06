L'UE sta finendo i soldi. Non reggerà. La rivelazione del giornale tedesco

L'Ue è in crisi economica: la rivelazione del giornale economico tedesco. E se l'Ucraina perde la guerra...

Forse vanno lette in modo differente le recenti affermazioni sull’Ucraina dell’ex presidente del Consiglio italiano e della BCE Mario Draghi al Mit di Boston: “Accettare una vittoria russa o un pareggio confuso indebolirebbe fatalmente altri Stati confinanti”.

Senza tanti giri di parole si è capito che una sconfitta dell’Ucraina, nel conflitto con i russi, segnerebbe la fine dell’Unione Europea per come la conosciamo. Non tanto per mire espansionistiche russe ma per l’incapacità dell’Europa di resistere alle proprie contraddizioni: l’unione di tanti Paesi diversissimi per culture e interessi economici.